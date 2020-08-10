Зеленский призвал власти Белоруссии к диалогу
Украинский лидер Владимир Зеленский в соцсетях призвал правительство Белоруссии и участников протестных акций к отказу от уличного насилия и открытому диалогу.
Политик отметил, что жители республики пытаются определить вектор своего дальнейшего развития.
По мнению Владимира Зеленского, стране необходим максимально открытый, пусть и сложный диалог.
«Только взаимопонимание между всеми сторонами может сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии», - уверен президент Украины.
Подытожив, Зеленский уточнил, что его страна заинтересована в независимой и демократичной Белоруссии с сильной экономикой и стабильными социальными отношениями.
Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись в воскресенье, 9 августа. По предварительным подсчетам ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов.