Путин поручил профинансировать возможность охвата вакцинацией от гриппа до 60% населения

Владимир Путин поручил правительству профинансировать возможность охвата вакцинацией от гриппа до 60% населения и до 75% лиц из групп риска. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ обеспечить финансирование в полном объеме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020-2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации, до 75% лиц из групп риска», - сказано в поручении.

Также Путин заявил о необходимости профинансировать вакцинацию от коронавируса. Доклад о проделанной работе должен быть подготовлен до 1 октября 2020 года. Ответственным за выполнение указания президента назначен премьер-министр Михаил Мишустин.