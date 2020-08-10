В стране и мире Южная Корея разработает собственную систему ПРО Андрей Аркадьев По данным военного ведомства Южной Кореи, в 2021 году страна начнет строительство легкого авианосца. © Фото: Horst Galuschka, dpa, Globallookpress Сеул намерен разработать собственную систему противоракетной обороны. По своим характеристикам она будет похожа на израильский «Железный купол». Развертывание системы ПРО запланировано на конец 2020-х - начало 2030-х годов, сообщает пресс-служба Министерства обороны Южной Кореи. Накануне сообщалось, что Сеул готовит проект по созданию собственного легкого авианосца, оснащенного 20 самолетами вертикального взлета F-35 B. Получить его корейские военные намерены к 2030 году. В ближайшие годы страна намерена построить истребитель пятого поколения KF-X, а также разработать ракеты классов «воздух - поверхность» и «воздух - корабль» дальнего радиуса действия для данного истребителя. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует