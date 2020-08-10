Минздрав РФ: кальяны способствуют распространению коронавируса

Министерство здравоохранения РФ рассказало о рисках курения кальяна.

Специалисты отмечают, что опасность употребления кальяна многими серьезно недооценивается. Так, из официального заявления Минздрава следует, что курение кальянов способствует распространению COVID-19, туберкулеза и холеры.

Также в ведомстве уточнили, что большая опасность исходит из антисанитарии: именно плохая обработка кальянной колбы, по мнению медиков, может привести к холере, туберкулезу и другим опасным заболеваниям.

В Минздраве уточнили, что кальянный дым крайне токсичен. Он содержит никотин, канцерогенные вещества и тяжелые металлы. Также, как отмечают медики, у курильщиков кальяна повышается артериальное давление, возникают другие острые сердечно-сосудистые реакции.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который распространяет действие антиникотинового законодательства на вейпы, кальяны и снюсы.