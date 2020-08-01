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Трамп назвал нелепым отмену смертного приговора Джохару Царнаеву

Ян Брацкий
00:11 01.08.2020
Дело Царнаева передано в нижестоящий, окружной суд для проведения нового процесса.
Трамп назвал нелепым отмену смертного приговора Джохару Царнаеву
© Фото: Sean Thew CNPAMedia Globallookpress

Президент США Дональд Трамп назвал нелепым решение апелляционного суда отменить смертный приговор одному из организаторов и исполнителей теракта во время Бостонского марафона Джохару Царнаеву. Во время своего выступления в штате Флорида, глава Белого дома выразил недоумение принятым решением.

«Это нелепо», - заявил Дональд Трамп, выступление которого американские телеканалы транслировали в прямом эфире.

Приговор Царнаеву был вынесен в 2015 году. По мнению обвинения, его причастность к организации кровавого теракта во время международного марафона в Бостоне была полностью доказана.

Трагедия произошла 15 апреля 2013 года, когда во время многокилометрового забега по улицам города прогремели два мощных взрыва. Три человека тогда погибли, более 250 получили ранения.

Спецслужбы США пришли к выводу, что к преступлению могут быть причастны братья Тамерлан и Джохар Царнаевы. В момент задержания Тамерлан был застрелен полицейскими, а Джохар арестован и осужден.

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