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СМИ: банки протестируют безналичные платежи без дополнительного подтверждения плательщика

Виктория Ивашечкина
10:09 10.08.2020
Сервис планируют использовать для оплаты ЖКХ и платежей по кредитам.
СМИ: банки протестируют безналичные платежи без дополнительного подтверждения плательщика
© Фото: Foundry Co, Pixabay

Российские банки планируют протестировать способ безналичных платежей, при котором деньги буду списываться напрямую с банковского счета плательщика по запросу получателя средств. Об этом сообщила гендиректор Ассоциации ФинТех (АФТ) Татьяна Жаркова.

По ее словам, сервис, который может использоваться для оплаты ЖКХ, платежей по кредитам, позволит экономить на комиссиях. Также новый способ оплаты будет доступен как для юридических, так и для физических лиц.

Так, получатель денег (определенная компания) сможет в личном кабинете банка выставить платежное требование к клиенту - плательщику, который ранее дал официальное согласие на списание средств. Банк плательщика проверит все данные и согласие клиента и переведет деньги получателю, передает РБК

Также уточняется, что такой механизм вполне может стать еще одним проектом Банка России.

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