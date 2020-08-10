В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасны майонезные салаты, шаурма и котлеты

Наиболее опасными продуктами для возникновения инфекции являются заправленные майонезом или сметаной салаты, а также котлеты, шаурма и кондитерские изделия с кремом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что при употреблении данных блюд, приготовленных с нарушением технологии, человек может подхватить сальмонеллез, кампилобактериоз, иерсиниоз, дизентерию, норовирусную и ротавирусную инфекции, вирусный гепатит А и другие болезни.

Также частой причиной отравлений, как рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре, является неправильное хранение продуктов и нарушение правил личной гигиены поваров.

«Чтобы сохранить здоровье, рекомендуется салаты, изделия из рубленого мяса, студень, заливное готовить в домашних условиях и в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток», - посоветовали в Роспотребнадзоре.

При приобретении готовой пищи в магазинах или кафе стоит обратить внимание на время изготовления блюда, внешний вид и срок годности.