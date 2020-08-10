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В Екатеринбурге начали проверку после сообщений о выброшенных на свалку меддокументах

Иван Линдеманн
10:59 10.08.2020
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
© Видео: Прокуратура Свердловской области © Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

В Екатеринбурге организовали проверку после сообщений СМИ о том, что на одной из свалок кольцевой автодороги были найдены медицинские документы, содержащие личные данные пациентов. Об этом рассказала старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова.

«Согласно публикациям в СМИ, житель Екатеринбурга обнаружил на месте несанкционированного размещения отходов на 61-м км ЕКАД несколько мешков с медицинскими документами. Документы представляют собой служебную документацию, на которой имеются оттиски печатей МАУ «ГКБ №40» г. Екатеринбурга, в том числе содержащую персональные данные пациентов», - сказала Канатова.

Она отметила, что прокуратура намерена установить достоверность представленной в СМИ информации. Если факт о выброшенных медицинских документах подтвердится, то будет дана правовая оценка хранению и утилизации служебной документации. После проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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