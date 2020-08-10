«Слон в посудной лавке»: в Совбезе РФ охарактеризовали политику США

Замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов назвал внешнюю политику США «стратегией слона в посудной лавке».

«Объявить, что все соглашения и институты по умолчанию призваны служить Вашингтону и защищать его интересы, а если не так - под снос их», - объяснил Венедиктов, пишет РИА Новости.

По его мнению, в Белом доме считают, что, если Всемирная торговая организация (ВТО) не хочет решать торговые споры так, как выгодно американцам, ее надо развалить. Такой же принцип, как подчеркнул представитель Совбеза, касается и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Венедиктов считает, что завтра на месте этих организаций могут оказаться другие, «а там и до ООН недалеко - уже ведутся разговоры о том, что ее надо реформировать».