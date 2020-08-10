В стране и мире Лукашенко сделал первое заявление после выборов Иван Линдеманн Действующий президент Белоруссии сообщил, что «политика одна должна быть - люди». © Фото: Xinhua, Globallookpress Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал свое первое заявление после прошедших в воскресенье, 9 августа, выборов. Об этом сообщил корреспондент государственного агентства БЕЛТА. «Политика одна должна быть - люди», - сообщил глава государства в ходе посещения ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация». По предварительным данным, представленным ЦИК Белоруссии, за Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей. Всего в выборах президента республики приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек. Светлану Тихановскую поддержали 9,9% проголосовавших. Остальные трое кандидатов получили менее 2%. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует