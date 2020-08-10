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Лукашенко сделал первое заявление после выборов

Иван Линдеманн
10:29 10.08.2020
Действующий президент Белоруссии сообщил, что «политика одна должна быть - люди».
Лукашенко сделал первое заявление после выборов
© Фото: Xinhua, Globallookpress

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал свое первое заявление после прошедших в воскресенье, 9 августа, выборов. Об этом сообщил корреспондент государственного агентства БЕЛТА.

«Политика одна должна быть - люди», - сообщил глава государства в ходе посещения ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация».

По предварительным данным, представленным ЦИК Белоруссии, за Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей.

Всего в выборах президента республики приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек. Светлану Тихановскую поддержали 9,9% проголосовавших. Остальные трое кандидатов получили менее 2%.

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