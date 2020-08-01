Гармаш раскрыл причины своего ухода из «Современника»

Сергей Гармаш ушел из театра «Современник» из-за политики нового руководства. Об этом он сообщил в открытом письме, с которым обратился к коллегам.

Ведущий актер театра отметил, что данное решение далось ему тяжело. Гармаш отдал «Современнику» 36 лет, и театр стал для него настоящим домом.

«Но, осознав и увидев то, куда направлен вектор развития театра, я понял, что должен это сделать», - сказано в письме артиста, которое у себя в Facebook разместил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Гармаш напомнил, что бывший худрук театра Галина Волчек не позволяла «сделать из театра модное место». Кроме того, по словам актера, «ситуация внутри труппы чудовищная». Гармаш пишет о некоем расколе среди артистов, в котором, по его мнению, виновен действующий руководитель театра Виктор Рыжаков.

Гармаш сообщил, что не может поступить иначе. При этом он обещал, что доиграет в сентябре объявленные спектакли.

«Спасибо за счастье выходить вместе на сцену, за радость взаимного творчества, за тепло и понимание, которое получал от вас всегда», - поблагодарил артист.

О решении актера уйти из «Современника», в труппу которого он был принят в 1984 году, стало известно в пятницу, 31 июля.

Актер Евгений Миронов ранее рассказал «Звезде», что театру повезло с новым худруком, а мнение Сергея - это его личное дело. В свою очередь, Никита Ефремов сообщил - нужно время, чтобы осознать, что произошло.