Похолодание и дожди: в Москву придет осенняя погода

На этой неделе температура в европейской части России снизится на 6-7 градусов и в регион придет осенняя погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Но не для всех это будет неприятностью. Например, в Краснодарском крае температура будет 28-30 (градусов), что приятнее, чем 35 градусов, которые там были», - отметил специалист.

В Предуралье, по его словам, столбики термометров уже пошли на спад. Также во вторник понижение температуры начнется в Приволжском федеральном округе и на западе Центрального федерального округа

«Еще и характер погоды изменится, солнца будет мало», - добавил научный руководитель Гидрометцентра в беседе с РИА Новости.

Согласно заявлению специалиста, в Москве и Подмосковье похолодание почувствуют в среду, начнутся дожди, но не сильные.

«Будут монотонные, скучные дожди, такая осенняя погода», - объяснил Вильфанд.

Такая погода, утверждает синоптик, продержится в регионе до конца недели.