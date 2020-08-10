Явка на выборы президента Белоруссии составила 84,05%
По состоянию на 20.00 явка избирателей на выборы президента Белоруссии составила 84,05%. Такие данные приводит ЦИК республики на своем официальном сайте.
Согласно опубликованным сведениям, самая высокая явка избирателей отмечена в Брестской области - 91,97%, далее идет Могилевская - 90,44%, Гомельская - 89,81%, Гродненская - 88,81%, Минская - 84,53%, Витебская - 82,73%. Самые низкие показатели - 66,10% - в Минске.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. ЦИК страны привел данные с закрытых участков, согласно которым Александр Лукашенко набирает 81,35% голосов. На втором месте идет Светлана Тихановская, за которую отдали голоса 8% избирателей. Галочку «против всех» поставили 4% избирателей.
Ранее были приведены данные exit poll, согласно которым действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 79,7% голосов.