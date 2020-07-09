В МЧС назвали причину потопа в Рузе

В МЧС рассказали, что потоп в подмосковной Рузе произошел из-за засора водо-проходной трубы, которая проходит под технической насыпью. Это вызвало заполнение оврага водой по верхнему течению реки Городянка.

«При проведении работ по прокладке обводного канала в 21.30 по Москве произошел подмыв технической насыпи и выход воды через жилой сектор в реку Руза», - рассказали в МЧС.

В результате оказались подтопленными 29 участков с 29 частными домами. Два дома на окраине смыло. Отмечается, что угроза дальнейшего подтопления отсутствует, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

На месте работают 55 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС РФ 10 человек и 4 единицы техники.