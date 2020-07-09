Момент прорыва дамбы в Рузе попал на видео
В городе объявлен режим ЧС.
© Видео: Звенигород, Вконтакте © Фото: Звенигород, Вконтакте
Подмосковный город Руза затопило из-за прорыва дамбы. Видео прорыва оказалось в Сети.
На кадрах видно, как после сильного грохота на улицах оказываются мощные потоки воды. Вода прибывает с большой скоростью.
В городе объявлен режим ЧС, эвакуированы более 50 человек. Пострадавших и погибших нет. По словам главы Рузского городского округа Николая Пархоменко, опасная ситуация образовалась на дамбе у хлебозавода из-за сильных осадков.