Сергей Фургал доставлен в Москву: кадры прибытия

Опубликованы кадры прибытия задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Москву. На них он запечатлен в сопровождении сотрудников Следственного комитета РФ на территории аэропорта.

По данным СКР, Фургал являлся фигурантом преступлений, совершенных организованной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. В частности, губернатор организовывал покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.

Также обвинения предъявлены еще четверым участникам группы. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении Фургала меры пресечения в виде ареста.

Следователи также проверят его причастность к другим особо тяжким преступлениям, которые могли быть совершены в Хабаровском и Приморском краях, а также в Амурской области.