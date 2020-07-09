Следователи раскрыли детали дела Фургала

Следователи проверяют причастность губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к другим особо тяжким преступлениям, которые могли быть совершены в Хабаровском и Приморском краях, а также в Амурской области. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она отметила, что Фургал был задержан в рамках расследования дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью. Инциденты произошли в 2004-2005 годах. Оперативным сопровождением по делу занимается Федеральная служба безопасности.

Ожидается, что в ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение. Также Петренко добавила, что следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте.