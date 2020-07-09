Подруга Ефремова рассказала, какое решение суда ожидает семья актера

Подруга устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова ресторатор Татьяна Беркович рассказала, к какому решению суда готовится семья актера.

«Семья готовится к худшему, к тому, что останутся одни. Они прекрасно это понимают», - отметила Беркович.

По ее словам, чтобы помогать матери Софье содержать остальных детей, 16-летней дочери актера Вере придется пойти работать.

Беркович также рассказала о самочувствии Михаила Ефремова. По ее словам, он только спустя какое-то время осознал, что произошло, и анализировать ситуацию будет еще очень долго, передает Starhit.

Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 6 июня в центре Москвы устроил ДТП, в результате которого погиб водитель Сергей Захаров.