Ученые назвали самый вредный продукт при повышенном холестерине
Также специалисты рекомендовали перейти на низкоуглеводную диету людям с сахарным диабетом, проблемами с сосудами, гипертонией и лишним весом.
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Людям с повышенным уровнем холестерина прежде всего следует отказаться не от жирной пищи или мучного, как принято считать, а от продуктов с высоким содержанием сахара.
К данному выводу пришли американские ученые. Также они рекомендовали перейти на низкоуглеводную диету людям с сахарным диабетом, проблемами с сосудами, гипертонией и лишним весом, пишет научный журнал BMJ Evidence-Based Medicine.
Ранее иранские ученые назвали продукт, способный снижать сахар в крови. Об этом сообщил Азиатско-Тихоокеанский журнал клинического питания.