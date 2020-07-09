Ученые назвали самый вредный продукт при повышенном холестерине

Людям с повышенным уровнем холестерина прежде всего следует отказаться не от жирной пищи или мучного, как принято считать, а от продуктов с высоким содержанием сахара.

К данному выводу пришли американские ученые. Также они рекомендовали перейти на низкоуглеводную диету людям с сахарным диабетом, проблемами с сосудами, гипертонией и лишним весом, пишет научный журнал BMJ Evidence-Based Medicine.

Ранее иранские ученые назвали продукт, способный снижать сахар в крови. Об этом сообщил Азиатско-Тихоокеанский журнал клинического питания.