Режим ЧС объявлен в подмосковной Рузе

Власти подмосковного города Руза объявили режим чрезвычайной ситуации из-за прорыва дамбы и затопления частного сектора. В результате происшествия было эвакуировано 52 человека.

По словам главы Рузского городского округа Николая Пархоменко, опасная ситуация образовалась на дамбе у хлебозавода из-за выпадения обильных осадков. Позже возникла угроза разлива реки Городянка и затопления частного жилого сектора. Об этом Пахоменко сообщил в своем Instagram.

Жители частного сектора были эвакуированы, поскольку, несмотря на предпринятые усилия, дамбу прорвало.

«В первые же минуты был смыт частный дом №9 по улице Красноармейской. Люди не пострадали. Чтобы избежать других последствий, отключено газоснабжение и электроснабжение на части улиц», - подчеркнул Пахоменко.

Среди эвакуированных - семь детей. Пострадавших и погибших нет. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал оказать помощь гражданам, чье имущество пострадало из-за прорыва.