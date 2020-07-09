СМИ: губернатор Хабаровского края Фургал отправлен в Москву

Задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отравлен в Москву.

В столицу Фургал вылетел из Хабаровска около 05.00 по Москве. В суд дело в его отношении пока не поступало, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Губернатор Хабаровского края подозревается в незаконной деятельности, направленной против жизни и здоровья граждан, осуществляемой в 2004-2005 годах в составе организованной преступной группировки, в частности, в организации убийств бизнесменов.