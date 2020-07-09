«Смыло несколько домов, в том числе и мой»: житель Рузы рассказал о потопе
Вода затопила 29 частных участков в жилом секторе. Два дома смыло течением.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Житель подмосковного города Руза Илья, у которого из-за прорыва дамбы смыло дом, рассказал «Звезде» о произошедшем.
«Вчера объявили ЧС, срочно всех эвакуировали. Я тоже, слава Богу, успел приехать с работы, эвакуировать технику. Забрал жену, ребенка, отвез на дачу. Вернулся обратно – и тут произошел прорыв, смыло несколько домов, в том числе и мой», - отметил Илья.
Прорыв дамбы произошел вечером 8 июля. Вода затопила 29 частных участков в жилом секторе. Два дома смыло течением. Пострадавших и погибших нет. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал оказать помощь гражданам, чье имущество пострадало из-за прорыва.