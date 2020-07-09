«Смыло несколько домов, в том числе и мой»: житель Рузы рассказал о потопе

«Вчера объявили ЧС, срочно всех эвакуировали. Я тоже, слава Богу, успел приехать с работы, эвакуировать технику. Забрал жену, ребенка, отвез на дачу. Вернулся обратно – и тут произошел прорыв, смыло несколько домов, в том числе и мой», - отметил Илья.

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