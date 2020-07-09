Поваленные деревья и реки на улицах: кадры потопа в Рузе

«Звезда» публикует видео потопа в подмосковной Рузе, где произошел разлив вод в районе жилого сектора из-за прорыва дамбы.

На кадрах видно, в каком состоянии находится город: кругом лежат вырванные с корнем деревья, улицы больше похожи на бурные реки, асфальт вздулся.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Прорыв дамбы произошел вечером 8 июля. К 22.00 уровень подтопления составлял 15 сантиметров. В ходе потопа пострадали 29 частных участков, 2 дома смыло течением. Пострадавших и погибших нет.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал оказать помощь всем жителям, чье имущество пострадало в ходе инцидента. Службы ЖКХ и МЧС работают на месте разлива воды.