Российский космонавт побывал на борту корабля Crew Dragon Илона Маска

Российский космонавт Анатолий Иванишин около часа пробыл на борту Crew Dragon Илона Маска для того, чтобы оценить комфортабельность корабля.

Компанию ему составили другие члены команды МКС – американские астронавты Даг Херли, Боб Бенкен и Крис Кэссиди, сообщили в NASA.

Crew Dragon успешно стартовал с космодрома на мысе Канаверал в 22.22 по Москве 30 мая. Позже он пристыковался к МКС. Этот пуск стал первым в истории человечества, когда людей на орбиту вывел корабль, построенный частной компанией.