Вышедшая из берегов река подтопила 16 домов в Хабаровском крае

В Хабаровском крае из-за сильных дождей вышла из берегов река Манома. В селе Верхняя Манома подтопленными оказались 16 домов, в 11 из них живут люди.

«Всего в подтопленных домах проживает 21 человек. Некоторые временно размещены у родственников, один житель переехал в местный клуб», - сообщили в краевом правительстве.

Развернут пункт временного размещения. На место разлива реки прибыли специалисты МЧС России. Работают 15 спасателей. Также в окрестностях села подтоплены 3 автомобильных дороги.

© МЧС России по Хабаровскому краю

На утро 9 июля отмечается начало снижения уровня воды в реке Манома на 15 сантиметров. Однако, ожидается подъем воды в других реках края - Урми, Кур и Тунгуска у сел Кукан, Новокуровка и Архангеловка, говорится в сообщении.