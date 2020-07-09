Назван третий человек, вероятно вылечившийся от ВИЧ

Мужчина из Бразилии стал третьим человеком, который, скорее всего, излечился от ВИЧ. Двоим предыдущим пересадили костный мозг в ходе лечения от рака.

Бразильские медики сообщили, что 36-летний мужчина попросил называть себя «пациентом из Сан-Паулу». Он прошел курс агрессивного лечения антиретровирусными препаратами в сочетании с никотинамидом (витамином В3). Согласно предварительным тестам, меры помогли уменьшить количество зараженных клеток в его организме до нуля, антитела также упали до очень низкого уровня.

После окончания курса такого лечения обычно вирусные частицы вновь возникают в организме в больших количествах, но у бразильца этого не произошло, что может свидетельствовать об излечении. Для «закрепления» результата необходимо сделать еще несколько тестов, передает журнал Science.