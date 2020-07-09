Взять огонь в кольцо: МЧС показало кадры тушения мощного пожара в Казани

Пожар в Казани, произошедший накануне вечером 8 июня, затронул не склад «Казнефтепродукт», а ангар на территории соседней организации, который арендовала фирма по сбору и сортировке мусора. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

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Видеокадры ЧП уже опубликованы в сети. Пожарным пришлось протянуть шланги через довольно большую площадь возгорания и взять огонь буквально в кольцо, пока он не переметнулся на другие мешки с сырьем.

Как добавили в ведомстве, площадь пожара составила 1595 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Приблизительно через четыре часа после начала возгорания, оно было ликвидировано. Воспламенение зданий, по словам специалистов, не угрожало сохранности сырья, риски перекидывания огня на резервуары с нефтяным сырьем отсутствуют.