В Сирии работают над восстановлением атакованной боевиками электростанции

Электростанция на территории провинции Дейр-эз-Зора в Сирии пережила серьезные трудности после ряда атак боевиков. Некоторые ее части, к примеру, первый генератор и энергоблоки, были практически полностью уничтожены.

Генератор удалось восстановить. Запчасти искали по всей Сирии. Часть сняли с поврежденных станций, часть - нашли на складах. Директор Тарек Аль-Йокла рассказал, что мощность обновленной станции составляет более 50 мегаватт.

«Это средний показатель по современным меркам, но нам вполне достаточно», - отметил он.

Одна проблема остается: чтобы запустить генератор, нужно топливо, которого сейчас не хватает. Газ раньше поставляли с месторождений с другого берега Евфрата.

Глава провинции Абдель Маджид Аль-Кавакиби сообщил, что, несмотря на нехватку ресурсов, от принципиальных позиций власти отступать не намерены.

«Эти территории сейчас контролируют курды и американцы. Они решили топливо продавать и назначили нам неприемлемую цену. Но мы в любом случае не будем покупать газ. Мы не ведем переговоры с непрошеными гостями на нашей земле - такова позиция нашего правительства», - указал губернатор.

В настоящий момент инженеры модифицируют газовую турбину, чтобы она смогла работать и на другом виде топлива. Особенно обращают внимание на российский опыт. Электростанции в наших городах, как правило, могут работать на разных источниках энергии, и именно на это ориентируются в Сирии в целях достижения эффективной и бесперебойной подачи электричества жителям.