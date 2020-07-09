Более 12 миллионов человек в мире заразились коронавирусом

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в четверг 12 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

По информации американского Университета Джона Хопкинса, коронавирусом заразились 12 007 327 человек, из них 548 799 умерли. Больше всего выявленных случаев инфицирования (3 051 427) приходятся на США, за ними расположились Бразилия (1 713 160) и Индия (742 417). Ученые ведут подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ сейчас - 700 792 случая заражения COVID-19, выздоровели - 472 511 человек, умерли - 10 667.