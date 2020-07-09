Выборы главы Хабаровского края при отстранении Фургала пройдут осенью 2021

В настоящее время остается неизвестным, кто займет должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края после задержания главы региона Сергея Фургала.

Согласно имеющейся на данный момент информации, при отстранении действующего губернатора выборы на пост главы субъекта федерации состоятся в 2021 году, в сентябре. Об этом рассказал заместитель председателя избиркома Хабаровского края Василий Агуленко.

«Сроки будут назначены в июне 2021 года», - цитируют зампреда РИА Новости.

Определение сроков выборов губернатора будет проходить в одно время с аналогичным обсуждением в отношении депутатов Государственной Думы.

Сергей Фургал занимает пост главы региона с 2018 года после успешных выборов, в которых он набрал абсолютное большинство голосов, завоевав 70% всех избирателей.

Против губернатора возбуждено уголовное дело по ряду особо тяжких преступлений, которые, по версии следствия, совершались Фургалом в 2004-2005 годы в составе организованной группы. Ему предъявляются обвинения в организации убийств и покушений на убийства предпринимателей на территории Хабаровского края и Амурской области.