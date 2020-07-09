Губернатор Подмосковья обещал помочь всем пострадавшим при потопе в Рузе

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти региона окажут максимальную помощь всем гражданам, чье жилье и имущество пострадало во время потопа в Рузе, а также жителям городского округа, эвакуированным из жилого района.

По его словам, в настоящее время дорожные службы, ЖКХ и МЧС работают на месте происшествия для устранения последствий залива.

Причиной наводнения в Подмосковье стал прорыв дамбы, произошедший из-за сильных дождей, проходивших на территории Рузы в последние дни. Авария привела к затоплению оврага, расположенного у реки Городянка и разливу вод в районе жилого сектора.

Глава Московской области указал, что восстановление поврежденных дорог и самой дамбы будет производиться настолько быстро, насколько возможно. Он добавил, что сами жители в ходе инцидента не пострадали. Об этом пишет «360».

Ранее сообщалось, что при потопе пострадали 29 участков с частными домами. Два из поврежденных домов были смыты водным течением.