Губернатор: взрыв в доме Южно-Сахалинска устроил жилец после ссоры с женой

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко вместе с мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным осмотрели дом, который был поврежден в результате взрыва баллона с кислородом, находившегося в подвале. Руководители специально приехали на место ЧП и проверили состояние подъезда, квартиры, чтобы в срочном порядке оценить ущерб и наметить дальнейший план по ликвидации ЧС.

Поручение оказать всю необходимую помощь жильцам пострадавшего дома дано заместителю председателя правительства региона Владимиру Ющуку.

«Единственный пострадавший находится в реанимации областной больницы. Мужчина в сознании и уже дал первые показания правоохранительным органам», - сообщил Валерий Лимаренко в соцсети.

Как написал губернатор, ссылаясь на данные следствия, взрыв в подвале дома произошел после того, как пострадавший мужчина днем поссорился с женой. После этого он попытался покончить жизнь самоубийством. В подвале у него хранилось несколько принадлежащих ему баллонов с газом, один из которых он и открыл.

Напомним, при взрыве дома спасатели эвакуировали 23 человек, включая трех детей и четырех пенсионеров. Одного пострадавшего, который в момент ЧП был в подвале, с ожогами 80% тела доставили в областную клиническую больницу.