Опубликованы кадры задержания губернатора Хабаровского края

Следственный комитет Российской опубликовал видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который подозревается в незаконной деятельности, направленной против жизни и здоровья граждан, осуществляемой в начале 2000-х годов в составе организованного сообщества.

Главе региона вместе с еще четырьмя подозреваемыми в настоящее время предъявлены обвинения по факту многократной организации убийств и покушений на убийства бизнесменов в 2004-2005 годах.

Следствие намеревается просить содержание губернатора под стражей до начала заседания суда по уголовному делу.