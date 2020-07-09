Врач оценила влияние коронавируса на память
Люди, перенесшие заражение коронавирусной инфекцией, могут в будущем столкнуться с проблемами с памятью. Развитие симптомов возможно даже в том случае, когда болезнь была перенесена незаметно или практически незаметно. Об этом рассказала президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.
Специалист отметила, что в настоящее время в обществе недооценивается опасность легкой формы COVID-19 и объяснила, что болезнь будет сказываться на когнитивных функциях долгое время даже после выздоровления.
«Ухудшается память, внимание, концентрация», - рассказал она в эфире телеканала «Россия 24».
Также возможной опасностью коронавируса является ухудшение репродуктивного здоровья у мужчин в виде снижения фертильности.
Врач заявила, что реабилитационный период после перенесения инфекции необходим не только тяжелым пациентам, но всем зараженным.