Против губернатора Хабаровского края возбуждено уголовное дело
В Хабаровском крае представителями правоохранительных органов задержан глава региона Сергей Фургал. Согласно версии Следственного комитета России совместно с ФСБ РФ, губернатор является организатором покушения на убийства и убийства нескольких предпринимателей.
«Обстоятельства были установлены в рамках расследования многоэпизодного уголовного дела в отношении преступной группы», - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Упомянутая группа подозревается в организации и реализации противоправных действий против жизни и здоровья представителей бизнес-сферы в Хабаровском крае и Амурской области. Множественные инциденты преступлений, направленных против предпринимателей на территории данных субъектов государства, были зафиксированы в 2004-2005 годах.
«В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение», - обозначила Петренко.
В настоящее время следствие намерено запрашивать в отношении губернатора региона содержание под стражей в качестве меры пресечения до начала судебного процесса.
Помимо Фургала к сегодняшнему дню арестованы еще четверо возможных активных участника противоправной деятельности организации.
В Следственном комитете продолжается работа по выяснению всех обстоятельств и обнаружению лиц, причастных к совершению преступлений в начале двухтысячных. Также проверяется причастность уже задержанных граждан к другой противоправной активности.