Против губернатора Хабаровского края возбуждено уголовное дело

В Хабаровском крае представителями правоохранительных органов задержан глава региона Сергей Фургал. Согласно версии Следственного комитета России совместно с ФСБ РФ, губернатор является организатором покушения на убийства и убийства нескольких предпринимателей.

«Обстоятельства были установлены в рамках расследования многоэпизодного уголовного дела в отношении преступной группы», - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Упомянутая группа подозревается в организации и реализации противоправных действий против жизни и здоровья представителей бизнес-сферы в Хабаровском крае и Амурской области. Множественные инциденты преступлений, направленных против предпринимателей на территории данных субъектов государства, были зафиксированы в 2004-2005 годах.

«В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение», - обозначила Петренко.

В настоящее время следствие намерено запрашивать в отношении губернатора региона содержание под стражей в качестве меры пресечения до начала судебного процесса.

Помимо Фургала к сегодняшнему дню арестованы еще четверо возможных активных участника противоправной деятельности организации.

В Следственном комитете продолжается работа по выяснению всех обстоятельств и обнаружению лиц, причастных к совершению преступлений в начале двухтысячных. Также проверяется причастность уже задержанных граждан к другой противоправной активности.