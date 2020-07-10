Боевая авиация перелетела на аэродромы ЗВО для участия в Главном военно-морском параде

Боевые самолеты и вертолеты осуществили перелет на оперативные аэродромы Западного военного округа в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Вологодской областях и Республике Карелия для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Более 60 самолетов и вертолетов рассредоточены на четырех аэродромах, специалисты наземных служб провели обслуживание техники. Экипажи начали предварительную подготовку по изучению маршрутов пролета на параде, условий его совершения и метеорологических особенностей региона.

В составе парадного строя морской авиации будут представлены самолеты Су-24М, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, Су-27, авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50, самолет-топливозаправщик Ил-78, самолет-амфибия Бе-200, Ту-142МК, противолодочный самолет Ил-38, а также вертолеты Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29, Ка-31.