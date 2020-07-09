Перевернувшийся у берегов США корейский корабль потопят в океане вместе с грузом

Затонувший у берегов американского штата Джорджия южнокорейский сухогруз с тысячами автомобилей решено затопить в океане. Перед этим специалисты планируют разрезать корпус корабля огромной цепью. Секции погрузят на баржи и потопят.

Эксперты не исключают, что операция может повлечь разлив химикатов и возникновения взрывов, но считают это оправданным риском.

Грузовое судно «Голдэн Рэй» дало крен и перевернулось в сентябре прошлого года по пути на Ближний Восток. На его борту находились 4200 новых автомобиля корейского производства. Машины до сих пор находятся в трюмах сухогруза. Извлечь транспортные средства не удалось, и вскоре они также останутся на дне океана вместе с кораблем.