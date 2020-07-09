Самую яркую за семь лет комету можно будет увидеть с Земли 10 июля

Самую яркую за последние семь лет комету смогут увидеть в ближайшие дни жители Земли. Полет «Неовайз» - такое имя получило небесное тело по названию открывшего его космического телескопа - уже сняли с Международной Космической станции.

Комете около четырех миллиардов лет. С Земли небесное тело можно будет увидеть в предрассветном небе 10 июля около созвездия Возничего.

Позже, 20 июля, комета войдет в созвездие Большой Медведицы, и тогда ее «хвост» можно будет рассмотреть даже в обычные бинокли и увидеть через объективы фотоаппаратов.