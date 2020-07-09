Вице-президент Telegram сравнил Google и Apple с Золотой Ордой

Компании Google и Apple в современном мире выполняют роль своеобразной Золотой Орды, поскольку все другие крупные IT-компании вынуждены им «платить дань». Об этом заявил вице-президент Telegram Илья Перекопский.

«Получается, что раньше в Татарстане была ставка Золотой Орды, и все привозили дань в Татарстан. А теперь есть такая ставка где-то в Сан-Франциско, около "Золотого моста", и все привозят дань туда», - цитирует Перекопского РИА Новости.

Во время панельной дискуссии с участием премьер-министра Михаила Мишустина вице-президент Telegram отметил, что проводимая американскими компаниями политика мешает развитию индустрии информационных технологий во всем мире, особенно в России.

«В России эти компании будут платить три процента, при этом 30 процентов они будут отдавать американским компаниям, причем частным», - заметил бизнесмен.

Основатель Telegram Павел Дуров также заметил, что если Google еще разрешает своим пользователям запускать приложения не через их электронный магазин, то на устройствах Apple это невозможно. А это, подсчитал Дуров, позволяет компании получать 30% от дохода производителей приложений.