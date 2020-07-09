СМИ: в Турции изменят статус Собора Святой Софии на мечеть

Собор Святой Софии в Стамбуле все-таки станет мечетью. По информации журналистов, Государственный совет Турции единогласно проголосовал за изменение его статуса. Официальное объявление о смене статуса Собора намечено на пятницу.

Соответствующую информацию сообщают турецкие СМИ со ссылкой на «проверенные источники в правительстве».

Собор Святой Софии освятили в 537 году. Более тысячи лет он был крупнейшим храмом планеты, а после падения Константинополя стал главной мечетью Османской империи. В тридцатых годах решением первого президента Турции Кемаля Ататюрка Святая София получила статус музея.

Сохранить музейный статус Святой Софии в Стамбуле ранее призвал турецкие власти Патриарх Кирилл в специальном обращении. Депутаты Госдумы также выступили со специальным обращением к турецким коллегам.