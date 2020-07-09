Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях

За прошедшие сутки зарегистрировано два обстрела населенного пункта Мамухия, обстрел Сарафа в провинции Латакия, а также в провинциях Идлиб и Алеппо со стороны террористической организации «Джебхат Ан-Нусра»*, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Щербицкий.

Вместе с тем обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Российский центр по примирению враждующих сторон провел две гуманитарные акции в сирийских провинциях Идлиб и Дейр-эз-Зор. Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке, а также воздушное патрулирование силами армейской авиации.

*«Джебхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.