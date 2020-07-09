СБ ООН не поддержал Россию в вопросе о КПП на границе Сирии и Турции для доставки гумпомощи

Проект резолюции России, в которой говорилось о том, что на сирийской границе должен остаться только один погранпереход для доставки гуманитарной помощи, не нашел поддержки в Совбезе ООН.

Как заявил председательствующий в совете постпред ФРГ при ООН Кристоф Хойсген, за принятие документа проголосовали четыре члена Совбеза, против нее - семь, а воздержались - четверо. Для принятия же резолюции необходимо набрать девять голосов из 15.

«Резолюция не принята, так как не набрала необходимого количества голосов», - цитирует Хойсгена РИА Новости.

Во вторник Россия и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии и Германии, продлевающей на год работу двух погранпереходов («Баб-эль-Хава» и «Баб-эс-Салям») на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи в САР. Мандат действия КПП истекает 10 июля. Россия внесла новый проект резолюции в СБ ООН взамен действующего.