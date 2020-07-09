Директор Приморского океанариума задержан по подозрению в коррупции

Во Владивостоке по подозрению в коррупции задержали директора Приморского океанариума Сергея Логинова прямо во время получения взятки в два миллиона рублей.

Расследованием дела занимались сами сотрудники, которые заподозрили его в коррупции, после чего обратились в полицию. По данным следователей, Логинов вымогал деньги у подрядчиков, которые занимались обслуживанием систем жизнеобеспечения рыб и дельфинов.

Речь идет в общей сложности о сумме около девяти миллионов рублей. Первый транш ему передал через посредника подрядчик, обслуживающий океанариум, 30 марта в обмен на подписание актов приемки работ. Позднее, 8 июля, директор получил ту же сумму. Директор океанариума рассчитывал получать денежные средства каждый квартал.