Ударить по «врагу» во мраке: кадры ночных учений мотострелков под Ростовом

Военнослужащие мотострелкового подразделения 150-й дивизии Южного военного округа (ЮВО) в ночное время уничтожили бронетехнику и живую силу условного противника в ходе двустороннего батальонного тактического учения на полигоне Кадамовский в Ростовской области.

При выполнении учебно-боевой задачи по ликвидации прорыва крупных сил противника мотострелки при поддержке боевых машин пехоты БМП-3 поразили цели, имитирующие легкобронированную технику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу условного противника.

Сосредоточенным огнем из стрелкового оружия и ручных противотaнковых гранатометов РПГ-7В при поддержке вооружения БМП-3 условный противник был уничтожен.

Гранатометчики действовали в составе групп по три человекa, используя различные приемы для эффективного огневого поражения бронированных целей на различные дaльности, отработaли навыки ведения огня из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В, тренировались в выборе и поражении первоочередных целей противника из различных положений со сменой огневой позиции.

В двустороннем батaльонном тактическом учении принимает участие около 2 тыс. военнослужащих и задействовано более 200 единиц боевой и специальной техники, сообщaет пресс-служба ЮВО.