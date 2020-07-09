Мишустин: российская IT-сфера в последние годы демонстрировала успешные темпы роста

В последние годы российская IT-индустрия демонстрировала достаточно стабильные темпы роста, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Во многом это удалось благодаря ранее принятым мерам государственной поддержки» - заявил Мишустин в ходе дискуссии с представителями IT-индустрии.

Он отметил, что за последние шесть лет почти на 50% вырос спрос на программные решения и IT-услуги внутри страны. Также на 80% увеличивается спрос на российские разработки на внешнем рынке – на экспорте софта и IT-услуг.

По его словам, отрасль становится все более зрелой и самостоятельной.

«В индустрии сегодня трудятся у нас более полумиллиона квалифицированных специалистов, а ее доля в структуре ВВП за это время также увеличилась почти вдвое», - рассказал глава кабмина.

Михаил Мишустин находится в Казани с рабочим визитом. Дискуссия по теме развития государственно-частного партнерства для отрасли информационных технологий, господдержки IT-отрасли и продвижения российских программных разработок на зарубежных рынках проходила в «Иннополисе». Это его первая рабочая поездка после четырехмесячного перерыва в связи с коронавирусом.