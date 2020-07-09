Мурашко рассказал, что станет с построенными для COVID-пациентов больницами

Построенные во время пандемии коронавируса больницы для лечения пациентов с COVID-19 будут востребованы и после окончания пандемии, особенно в период заболеваемости ОРВИ и гриппа, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Внебольничная пневмония существует как заболевание и вне зависимо от коронавирусной инфекции», - объяснил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

Они будут крайне необходимы, так как позволят разгрузить больницы общего профиля и лечить пациентов с пневмонией, которая существует сезонно вне зависимости от коронавирусной инфекции, отдельно.

Из-за пандемии коронавируса в рекордные сроки по всей территории России была возведена сеть современных многофункциональных медицинских центров по всей территории России. 16 учреждений в 15 регионах страны возводило Министерство обороны РФ.