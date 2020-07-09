Черный лом: что известно об убийствах бизнес-партнеров Фургала

Сотрудники следственного комитета РФ допросили губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в качестве подозреваемого по делу об организации убийств и покушении. По версии следствия, речь идет об убийстве трех предпринимателей, которые вели вместе с Фургалом совместный бизнес. В то время у Сергея Фургала действовало предприятие по сбору металлолома.

19 октября 2014 на трассе, ведущей в промзону Хабаровска неизвестные выстрелили в спину Роману Сандалову - одному из поставщиков металла местному предприятию.

Спустя 10 дней выстрелы раздались в центре города в полусотне метров от районного отделения внутренних дел. Жертвой на этот раз стал Евгений Зоря - владелец сети киосков розничной торговли и объектов коммерческой недвижимости.

31 января 2005 года погиб бизнесмен Олег Булатов, который занимался экспортом металла. Неизвестный преступник расстрелял его из пистолета и бросил гранату в сторону частного дома, где жил предприниматель.

Уголовные дела вели местные органы, расследование так и не было завершено. С прошлого года ими начало заниматься Главное управление Следственного комитета. Спустя 15 лет следователи Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета России и сотрудники ФСБ выясняют, что у всех преступлений есть общий знаменатель. По их мнению, улики ведут к действующему губернатору Хабаровского края.

Впервые про возможную связь с нынешнего губернатором Хабаровского края с криминалом стало известно в 2011 году после задержания Михаила Тимофеев, являвшегося тогда лидером преступной группировки «Моисеевские». При нем было обнаружено удостоверение внештатного помощника депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Фургала.

В прошлом году арестовали бизнес-партнера и партийного соратника Сергея Фургала Николая Мистрюкова. По некоторым данным, именно он дал показания против Фургала.

Утром 9 июля Сергея Фургала задержали сразу за порогом собственного дома. В рамках проводимых следственных действий были получены показания свидетелей и потерпевших и собраны достаточные доказательства для задержания губернатора Хабаровского края.

В середине 2000-ых – в годы, когда произошли убийства коммерсантов, Сергей Фургал активно занимался бизнесом – руководил предприятием, которое занималось поставкой черного лома за границу. Следствие предполагает, что Фургал не сошелся во взглядах со своими бизнес-партнерами.

Пока неизвестно, кто возглавит регион в будущем и займет пост губернатора вместо Фургала. Сейчас его проверяют на причастность и к другим особо тяжким преступлениям.