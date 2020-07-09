СК предъявил обвинение Фургалу в организации убийств и покушении

Сотрудники следственного комитета РФ допросили губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в качестве подозреваемого по делу об организации убийств и покушении.

Ему предъявлено обвинение в организации убийств и покушении

Он был задержан сегодня, 9 июля, и доставлен в Москву, где дал следственные показания.

По версии следствия, речь идет об убийствах трех предпринимателей в 2004-2005 годах. Первый, Роман Сандалов, был застрелен 19 октября 2004 года. Тогда в доме нынешнего губернатора Хабаровского края проводили обыски и нашли патроны, схожие с теми, которые использовали для убийства, но доказательств оказалось недостаточно. Меньше чем через неделю, 25 октября, погиб второй - Евгений Зоря. Возле собственного дома его ждал киллер, который выстрелил в мужчину не менее восьми раз. Спустя три месяца, 31 января 2005 года, было обнаружено тело Олега Булатова. В то время у Сергея Фургала действовало предприятие по сбору металлолома. Все они тогда вели совместный бизнес или сотрудничали с Сергеем Фургалом и, по версии следствия, разошлись во взглядах. Уголовные дела вели местные органы, расследование так и не было завершено. С прошлого года ими начало заниматься Главное управление Следственного комитета.