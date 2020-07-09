Мэр Сеула найден мертвым

Южнокорейская полиция нашла тело мэра Сеула Пак Вон Суна, который ранее пропал без вести, сообщило агентство «Ренхап». Он был обнаружен в северной части города.

В полицию о его исчезновении ранее заявила дочь. По ее словам, градоначальник оставил записку, похожую на завещание, а его телефон оказался выключен. Полиция подключила к поискам беспилотники и собак.

Перед исчезновением главы города его секретарь подала на него иск о сексуальных домогательствах, сообщает южнокорейски телеканал SBS. Девушка, чье имя не разглашается, заявила, что с первого дня ее работы они происходили в личной переписке, которая содержала интимные фотографии Пак Вон Суна.

Вон Суну было 64 года, он занимал должность главы города с 2011 года.