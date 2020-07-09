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Дуров обвинил Apple и Google в тотальной мировой эксплуатации

Ирина Егорова
19:57 09.07.2020
Он призвал открыто говорить о пагубности текущей ситуации «для миллиардов пользователей, для сотен тысяч разработчиков, для национальных экономик, для глобального прогресса».
Дуров обвинил Apple и Google в тотальной мировой эксплуатации
© Фото: FrankHoermann SVEN SIMON, via ww Globallookpress

Создатель Telegram Павел Дуров обвинил компании Apple и Google в тотальном контроле за приложениями, которые устанавливают на свои телефоны пользователи со всего мира, а также в том, что они собирают налоги со всего человечества.  Он призвал открыто говорить о пагубности текущей ситуации «для миллиардов пользователей, для сотен тысяч разработчиков, для национальных экономик, для глобального прогресса».

По его словам, компании обязаны своим монопольным приложением на рынке авторам сторонних приложений для их платформ. Таким образом, монополисты эксплуатируют людей дважды: сначала, когда разработчики создают приложения, обеспечивающее конкурентное преимущества, а затем отдают 30% своего дохода.

Он добавил, что планирует участвовать в дискуссиях с регуляторами в Евросоюзе против дуполии Apple и Google на рынке мобильных приложений.

«Помешать двум наднациональным корпорациям собирать налог со всего человечества — непростая задача», — подчеркнул основатель «ВКонтакте».

Он считает, что необходимо разрешить пользователям устанавливать приложения не только через App Store, таким образом дав им право свободно запускать и устанавливать приложения на смартфоны и компьютеры.

Ранее Дуров заявил, что в приложении WhatsApp существуют значительные недостатки в шифровании. А также намерен судиться с Facebook из-за того, что компания год зарабатывает на рекламе мошеннических схем. 

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